Uno de los futbolista que se rumoreó a lo largo de las últimas semanas que podría llegar a Chivas era Sebastián Córdova. En medio de este contexto, dan a conocer que fue Gabriel Milito el que le dijo que no al fichaje del exjugador de América y con actualidad en el Tigres de Guido Pizarro.

Sin duda el mediocampista con pasado en las Águilas fue uno de los tantos futbolistas que coqueteó con llegar a Verde Valle. Sin embargo, desde el conjunto de Nuevo León siempre pedía mucho dinero o una suma alta para un futbolista que no lo valía.

En medio de este contexto, la posibilidad de poder fichar a Sebastián Córdova debido a que no es tenido en cuenta en Tigres, por lo que fue ofrecido a Chivas. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que fue Gabriel Milito el encargado de rechazar al futbolista que varios aficionados rojiblancos querían ver con la playera rojiblanca.

Confirman si Chivas irá o no por Sebastián Córdova.

“Ahora que se abrió la ventana buscar un fichaje en esa posición de un mediocentro, un volante de llegada, con pisada por carriles centrales, de preferencia con perfil izquierdo entraba Sebastián Córdova perfectamente en el perfil de este jugador. Tengo entendido que Gabi Milito les dijo: ‘No, ahorita no’. Cuando se pudo el técnico dijo ‘ahora no lo necesitamos’”, reveló el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro.

Y agregó: “Ahora que Chivas pudiera voltear a este jugador le dijeron gracias. Mejor la apuesta de Chivas por un tipo como Brian Gutiérrez”. De esta manera, el Rebaño Sagrado dejó pasar la última oportunidad si quería fichar al Rebaño Sagrado.

Los números de Sebastián Córdova para el Apertura 2025

Uno de los grandes motivos que uno lleva a pensar a que la directiva rojiblanca a rechazar a Sebastián Córdova es por su Apertura 2025. En el último torneo jugó seis partidos, uno solo como titular, y no anotó goles en 147 minutos de acción con Guido Pizarro como entrenador de Tigres. Diferente fue su andar en el Clausura 2025 deibod a que jugó 19 partidos, seis de titular, anotó en una ocasión y sumó 636 minutos de juego.