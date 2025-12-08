En el día de ayer salió a la luz que Chivas tiene pensado vender a Érick Gutiérrez en este mercado de pases. Por otro lado, este lunes dieron a conocer que el mediocampista también busca salir debido a que no se siente cómodo por haber perdido su lugar en el Guadalajara.

Jesús Bernal explicó que era la directiva rojiblanca la que buscaba encontrarle acomodo a uno de los referentes del Rebaño Sagrado. “Me había llegado información al respecto hace unos días. Después me llegó información de otra diferente fuerte de que esto pudiera suceder y me dejó sorprendido. Entiendo que es una nómina alta, que es un jugador que ya no pudo jugar de la lesión de este torneo, pero para mí es un jugador muy útil”, explicó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

Esta tarde se dio a conocer que la postura de la directiva de Chivas no es casualidad debido a que Erick Gutiérrez buscaría salir de la institución. Según lo informado por José María Garrido, el mediocampista está incómodo con su actualidad en el equipo de Gabriel Milito.

Érick Gutiérrez puede salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Erick Gutiérrez puede salir de la organización. Erick Gutiérrez cuando aparecía en el equipo rojiblanco Chivas daba un salto de calidad con su control orientado, los pases filtrados y la visión de campo. En este torneo las lesiones lo castigaron, perdió la titularidad y el torneo terminó muy por debajo de las expectativas”, reveló Chema en Futbol con Cerebro.

Y añadió: “Erick Gutiérrez está pensando opciones de su futuro. ¿Qué lo motiva? Erick Gutiérrez arrancó el torneo siendo capitán de Chivas, entiendo en esta situación que Javier Hernández vivía. Las lesiones, como a prácticamente todo el plantel, lo empezaron a golpear. En dos ocasiones estuvo prolongando espacios fuera del equipo. (…) Hoy Erick Gutiérrez ya no está cómodo con este panorama. De haber sido jugador imprescindible en el equipo, fundamental, trascendente y líder, hoy a la banca y sin el gafete. Desde esa situación ya Erick Gutiérrez no está cómodo. Y si a ello le agregamos que Chivas está pensando incorporar a otro jugador el caso de Brian Gutiérrez. Un jugador mucho más vertical, más veloz y sobre todo más joven”.

Los números de Erick Gutiérrez en el Apertura 2025

A lo largo del Apertura 2025 Erick Gutiérrez jugó 12 partidos de los cuales solamente fue titular en seis. No sumó goles, disputó 659 minutos de juego, recibió cuatro cartulinas amarillas y dio dos asistencias. Cabe destacar que en la Leagues Cup 2025 solamente jugó 78 minutos.