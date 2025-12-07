Chivas alista de la mejor manera la plantilla para el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. En medio de este contexto sale a la luz que la directiva rojiblanca podría escuchar a parte de la afición debido a que tiene pensado encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez, quien desde su lesión no volvió a marcar la diferencia en el Rebaño Sagrado. Sin dudas una decisión que pocos en la Liga MX podían llegar a ver venir.

Si hay un punto a destacar en el Guadalajara a lo largo de los últimos meses es el tipo de jugadores que llegaron, ya que arribaron, se pusieron la playera rojiblanca y comenzaron a marcar la diferencia. Esta situación dio lugar a que varios jugadores que eran tenidos en cuenta como indiscutidos en el once titular pasen al banco de suplentes como buenos recambios, situación que no se veía en otros torneos.

Chivas en estos momentos alista la plantilla que comenzará los trabajos de preparación el próximo lunes en Verde Valle. En medio de este contexto y con el mercado de pases abierto, Jesús Bernal dio a conocer que el Guadalajara busca encontrarle acomodo a Erick Gutiérrez.

“Una noticia que me ha sorprendido bastante en las últimas horas, y que no me esperaba, es que Chivas tiene la idea de negociar a Erick el Guti Gutiérrez”, expresó el periodista de ESPN en su canal de YouTube. En el mismo reporte señala que los motivos que llevan al Guadalajara a tomar esta determinación es que el jugador no volvió a ser el mismo previo a lesión.

“Me había llegado información al respecto hace unos días. Después me llegó información de otra diferente fuerte de que esto pudiera suceder y me dejó sorprendido. Entiendo que es una nómina alta, que es un jugador que ya no pudo jugar de la lesión de este torneo, pero para mí es un jugador muy útil”, explicó.

Y añadió: “Van dos fuentes de lugares distintos que me comentan precisamente esa situación, que dentro de los planes está poder acomodar al Guti. ¿Es sencillo? No. Todavía tiene contrato con Chivas, es uno de los futbolistas que más gana, pero van a hacer la luchita para ver si sale un equipo interesado en sus servicios”. Sin dudas esta sería una decisión que pocos en la Liga MX podían llegar a ver venir debido a que es un jugador consolidado en el Rebaño, referente y capitán con un talento que puede ser aprovechado en otros equipos.

Los números de Erick Gutiérrez en el Apertura 2025

A lo largo del Apertura 2025 Erick Gutiérrez jugó 12 partidos de los cuales solamente fue titular en seis. No sumó goles, disputó 659 minutos de juego, recibió cuatro cartulinas amarillas y dio dos asistencias. Cabe destacar que en la Leagues Cup 2025 solamente jugó 78 minutos.