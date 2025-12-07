Uno de los refuerzos que Chivas ya tiene cerrado para el Clausura 2026 se llama Ángel Sepúlveda y se espera que arribe tras la participación con Cruz Azul en la Copa Intercontinental. Por otro lado, en las últimas horas César Luis Merlo dio a conocer que el Rebaño Sagrado lo va a fichar por un año y medio más la opción de extenderlo por seis meses más. A su vez, dio a conocer que el Guadalajara va a pagar menos de lo que se viene hablando en diferentes medios de comunicación.

A diferencia de otros mercados de pases, Chivas buscó en menos de un mes tener definidos los jugadores con los que contará para el Clausura 2026. Especialmente saber fechas en la que llegaran los diferentes jugadores que se encuentran con o sin competencia.

Uno de ellos es el caso de Ángel Sepúlveda, quien tiene todo acordado para llegar a Chivas en este libro de transferencia. Por otro lado, esta mañana César Luis Merlo dio a conocer que el Guadalajara lo firmará por un año y medio y que el Rebaño Sagrado no va a ficharlo a cambio de cuatro millones de dólares como se ha estado informando.

Ángel Sepúlveda será nuevo jugador de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El Cuate va a firmar por un año y medio con la opción de extenderlo por seis meses más. Sepúlveda hizo bastante para que se dé”, explicó el periodista argentino en diálogos con Futboltuber. Y agregó: “Ya está el trato hecho. Está lejos de los números que se ha ido hablando. En la mayoría de los lados se está hablando de los cuatro millones de dólares y es bastante más bajo”.

¿Cuántos goles anotó Ángel Sepúlveda en el Apertura 2025?

A lo largo del Apertura 2025, Ángel Sepúlveda se destacó por ser el segundo mejor goleador mexicano en el torneo detrás de Armando González. El Cuate anotó en el último campeonato sietes goles en 17 partidos y finalizó en la novena posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX.