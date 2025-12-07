Ángel Sepulveda será nuevo jugador del Club Deportivo Guadalajara en cuanto termine la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental, por lo que su contratación ha dado mucho de qué hablar tanto en los diferentes programas deportivos como en redes sociales.

El periodista de FOX, Fernando Cevallos, y además fiel aficionado de nuestras Chivas, ve con buenos ojos el fichaje del atacante mexicano, así que aprovechó su cuenta de X para compartir un mensaje al respeto que ilusionará a la afición “Rojiblanca”.

“Ángel Sepúlveda es una gran contracción para Chivas, además de ser competencia directa para la “Hormiga”, es un delantero experimentado que te ayudará también para terminar de formarlo y es un “9” probado en los últimos años que te va aportar mucho gol”, escribió el comunicador.

El mensaje de Fernando Cevallos sobre el fichaje de Ángel Sepúlveda.

El “Cuate” pasa por un gran momento futbolístico, así que, si bien tiene 34 años de edad, su contratación es un gran acierto de la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por el presidente, Amaury Vergara.

¿Cuándo será presentado oficialmente Ángel Sepúlveda como jugador de Chivas?

De acuerdo con información de Mediotiempo, en Verde Valle esperan presentarlo antes de Navidad, pues Ángel Sepúlveda se tomará unos días de vacaciones luego de la Copa Intercontinental, donde este miércoles estará enfrentando con el conjunto de La Máquina al Flamengo de Brasil.

Cabe mencionar que el contrato del “Cuate” Sepúlveda con el Rebaño Sagrado será de un año y medio con opción a seis meses más, según César Luis Merlo y no tres años como se mencionó en un principio.