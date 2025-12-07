No todas son buenas noticias en Verde Valle con la contratación de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, ya queChivas está metido en problemas por culpa de los Diablos Rojos del Toluca, quien enfrentará en la Final del Torneo Apertura 2025 a los Tigres.

Uno de estos dos equipos terminará levantando el título del Torneo Apertura 2025 y de forma inevitable alcancará en campeonatos a uno de los grandes del futbol mexicano: el Club Deportivo Guadalajara o Cruz Azul.

La serie por el trofeo del Torneo Apertura 2025 comenzará en el Estadio Universitario, donde los pupilos de Guido Pizarro buscarán dar el primer paso a su noveno título, mientras que los “Escarlatas” van por su título número 12.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado no ha logrado levantar un trofeo de Liga MX desde el Torneo Clausura 2017, el cual consiguieron bajo el mando de Matías Almeyda, por lo que esto le abre las puertas al conjunto mexiquense de acercarse a su legado en el balompié azteca.

Toluca podría alcanzar en títulos a Chivas.

Los títulos de Chivas y Toluca en el futbol mexicano

Chivas (12): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Toluca (11): 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010 y Clausura 2025.