La Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres no solo definirá al nuevo campeón del futbol mexicano, sino que también puede modificar la histórica tabla de títulos de Liga MX, un apartado que para Chivas siempre ha sido parte fundamental de su identidad. El Rebaño llega a este cierre de año observando de reojo, no tanto por afinidad con alguno de los finalistas, sino por lo que está en juego a nivel estadístico.

Hoy, la historia tiene como líder al América, seguido por Guadalajara, que suma 12 títulos, mientras Toluca aparece como tercero con 11. Justamente, ahí está el punto clave de esta definición. Si los Diablos Rojos levantan el trofeo, alcanzarán su doceavo campeonato, igualando a Chivas como el segundo equipo con más ligas ganadas en la historia del futbol mexicano.

Del otro lado aparece Tigres, actualmente con ocho títulos. En caso de coronarse, llegaría a nueve y alcanzaría al Cruz Azul, pero sin afectar directamente la posición del Rebaño dentro del ranking histórico. Es decir, para Chivas no cambiaría demasiado, más allá del constante crecimiento de un equipo que ya lleva más de una década siendo protagonista del futbol mexicano.

En ese sentido, desde la perspectiva rojiblanca, el resultado “conveniente” es que Tigres gane la final. No por afinidad deportiva ni rivalidad, sino simplemente porque evita que Toluca iguale la cifra histórica de Chivas. Los Diablos han sido uno de los clubes más ganadores de las últimas décadas y, con un título más, llegarían al bicampeonato y entrarían de lleno en la discusión directa por ese segundo lugar histórico que hoy pertenece al Rebaño Sagrado.

Así, la final del Apertura 2025 ya tiene un condimento extra para el aficionado rojiblanco. Si el criterio es puramente estadístico, a Chivas le conviene que gane Tigres. Pero como siempre, en el futbol mexicano, la historia se escribe en la cancha y cada campeonato puede mover las jerarquías de una liga que rara vez permite largos periodos de dominio absoluto.

Tabla de títulos en la Liga MX