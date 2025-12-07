El Guadalajara se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. La directiva de Chivas se mueve rápido en el mercado de pases de invierno, pero Jesús Bernal dejó claro que Sebastián Pérez Bouquet no es uno de los jugadores que buscan para el próximo campeonato.

Una de las primeras declaraciones que Javier Mier dio ni bien terminó el Clausura 2025 era que buscaba tener definido al nuevo director técnico y refuerzos antes del inicio de los trabajos de cara al Apertura 2025, lo cual no cumplió. A diferencia de lo vivido hace cinco meses, el director deportivo y Alejandro Manzo ya tendrían confirmadas altas para el siguiente torneo, mientras que poco a poco se comienzan a depurar el equipo.

De momento se sabe que está garantizado el regreso de Ricardo Marín y las llegadas de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. En medio de este contexto, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que Sebastián Pérez Bouquet no es tenido en cuenta para que regrese en el Clausura 2026.

Sebastián Pérez Bouquet lejos de volver a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Lo que yo tengo entendido es que no. No está en la lista de posibilidades para el Rebaño Sagrado en fichar a este jugador. Dentro de los pensamientos de Gabriel Milito no está por ahora traerlo de vuelta”, reportó el periodista de ESPN. Y agregó: “Pérez Bouquet ya le pertenece a San Luis. Chivas ya no tiene nada que ver con él. Entonces si lo quisieran de regreso habría que indemnizar al equipo potosino”.

¿Por qué se habló del regreso de Sebastián Pérez Bouquet a Chivas?

Uno de los motivos por los que comenzó a surgir el rumor de que Sebastián Pérez Bouquet podría regresar a Chivas era por su gran momento en Atlético de San Luis. En el Apertura 2025 el futbolista formado en Verde Valle jugó 10 partidos, nueve de titular, y anotó dos goles en 664 minutos de acción, según estadísticas de la Liga MX.