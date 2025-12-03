Con la reciente eliminación de Chivas del Apertura 2025, todos los reflectores estarán puestos en el trabajo de la directiva para este mercado de fichajes, en donde siguen sumándose más y más nombres a la lista de rumores, en donde ahora se estaría mencionando el regreso de Sebastián Pérez Bouquet.

El mediocampista surgido del Guadalajara bajo la gestión de Marcelo Michel Leaño, hoy se encuentra en el Atlético de San Luis, en donde poco a poco ha ido ganando minutos gracias a las buenas actuaciones que ha tenido con el conjunto potosino.

Sin embargo, este miércoles el comunicador Jesús Hernández, reveló que el mediocampista estaría entre la lista de opciones que tiene la directiva del chiverío para reforzarse de cara al Clausura 2026, en donde Javier Mier tendría la misión de recuperar todo el talento que le dio salida la directiva española que fue encabezada por Fernando Hierro.

“Me dicen que la directiva, que Javier Mier, quiere regresar a Sebastián Pérez Bouquet (…) Dicen que Javier Mier tiene la consigna de regresar el talento del Tapatío que corrieron los españoles.

“Me dijeron que está entre los objetivos, en la lista de jugadores que pueden regresar al Rebaño, pero los españoles lo vendieron, se fue al San Luis prácticamente regalado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le fue a Sebastián Pérez Bouquet en el Apertura 2025?

El canterano del Guadalajara se fue ganando la confianza del entrenador Guillermo Abascal, por lo que sumó 664 minutos, repartidos en 10 partidos; sin embargo, pese a los pocos minutos, logró colaborar con 2 goles para los potosinos.

¿Quiénes son los jugadores que salieron de Chivas por culpa de los españoles?

El Guadalajara tenía entre sus filas una deslumbrante generación de futbolistas que apuntaban a brillar en el primer equipo, inclusive conquistando un título de Liga de Expansión con el Tapatío en el Clausura 2023; sin embargo, los españoles habrían impulsado a los jugadores que ellos fueron captando, dándole salida a los que ya estaban en la institución.

Algunos jugadores de esa generación rojiblanca son Óscar Macías, Juan de Dios Aguayo, Christopher Engelhart, Tepa González, Deivoon Magaña, Gabriel Martínez, Alejandro Organista, entre muchos otros.