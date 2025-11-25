En Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. De cara al duelo contra la Máquina, Javier Mier dejó un mensaje de tres palabras en redes sociales junto a toda la plantilla rojiblanca en Verde Valle.

Con la llegada de Gabriel Milito el Guadalajara cambió el chip debido a que cerraron filas y todos están unidos por el mismo objetivo. Diferentes reportes señalan que fue clave la salida de jugadores que rompían el vestidor, como así también ciertas conversaciones para limar asperezas y dejar en claro que todos quieren ir por la misma meta.

En medio de este contexto, Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. La semana pasada Amaury Vergara apareció en Verde Valle para felicitar al equipo por haber vuelto a la Fiesta Grande y para transmitirle que todo el club está para apoyarlos partido a partido.

Javier Mier fue clave en la formación del equipo de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Javier Mier estuvo presente en la pequeña charla que dio el dueño del Guadalajara y horas después apareció en redes sociales con un mensaje de tres palabras. “Mucho Chivas. Juntos”, expresó el director deportivo junto a una fotografía con toda la plantilla de jugadores, cuerpo técnico y Amaury Vergara.

Javier Mier mostró en redes sociales la unión de jugadores, cuerpo técnico y directiva en Chivas. (Foto: IG)

Javier Mier ya sabe qué mercado de pases necesita Chivas

Una de las grandes tareas que lleva adelante Javier Mier en Chivas es delinear, junto al entrenador, quienes van a ser los jugadores que formarán parte del próximo torneo. Diferentes reportes señalan que el director deportivo y Gabriel Milito ya tienen definido los futbolistas que van a salir en el próximo libro de pases.

Por otro lado, el director deportivo sabe muy bien que uno de los pedidos del técnico argentino para el mercado de pases de invierno es la llegada de un central. Entre los futbolistas que se escuchan que podrían llegar en esa posición se encuentra Eduardo Águila, de Atlético de San Luis, Daniel Aceves, de Pachuca, y Antonio Briseño, de Toluca.

Javier Mier ya se destacó en Chivas

El actual director deportivo tuvo un gran inicio en su gestión deportiva en Chivas debido a que trajo a cuatro jugadores que se destacaron de la mejor manera y que fueron titulares indiscutidos para Gabriel Milito. Diego Campillo, Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez no solo se destacaron de la mejor manera para pagar con creces el dinero invertido, sino que también se muestran orgullosos de portar los colores rojiblancos.