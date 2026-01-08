Cada vez falta menos para que Chivas vuelva a la acción oficialmente cuando enfrente a Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. De cara al partido en el Estadio Akron, Esteban Solari, entrenador de los Tuzos, advirtió a sus jugadores que el próximo sábado se juegan una final ante el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.

No hay dudas de que el Guadalajara tiene que comenzar con el pie derecho de local si aspira a estar entre los ocho clasificados directos a la Liguilla. El objetivo para el conjunto rojiblanco es avanzar a la semifinal a pesar de que le quiten jugadores para los Cuartos de Final de la Fiesta Grande por la preparación que llevará adelante la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Con este contexto Chivas inicia su camino a la 13 el próximo sábado cuando enfrente a Pachuca en la jornada uno del Clausura 2026. De cara al partido en el Estadio Akron, Esteban Solari fue claro al señalar que se juegan una final ante el equipo de Gabriel Milito.

Esteban Solari habló previo a Chivas vs Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“La semana que viene es muy importante. No tenemos más que enfocarnos en el primer partido; sería un error pensar en lo que sigue. Para nosotros, el partido contra Chivas es una final y luego veremos. A veces, en los primeros encuentros, es difícil dar el cien por ciento”, expresó el técnico argentino en conferencia de prensa.

¿Érick Gutiérrez llega a Pachuca?

Uno de los rumores que comenzó a sonar en los últimos días fue en relación a la posibilidad de que Érick Gutiérrez se convierta en jugador de Pachuca, club que lo formó. En medio del inicio del Clausura 2026 y con el mercado de pases abierto Esteban Solari dijo que tanto Guti como Héctor Herrera serían excelentes refuerzos, pero que aún son rumores.

“Mis respetos para jugadores que han puesto el nombre de México en lo más alto del mundo. Son futbolistas que salieron de esta gran institución. Daría mucho placer contar con jugadores de esa clase, pero de momento son solo rumores”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.