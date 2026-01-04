La pretemporada ha llegado a su fin y Chivas ahora deberá comenzar a pensar en su debut en el Clausura 2026 en la cancha del Estadio Akron contra el Pachuca, en donde los rojiblancos deberán exigirse al máximo para conseguir los primeros puntos del torneo.

Gabriel Milito apelará a seguir demostrando ese estilo de juego poderoso e intenso que le rindió frutos al Guadalajara en el semestre anterior, pero en esta ocasión con la consigna de conseguir el título de la Liga MX.

Por si fuera poco, este compromiso marcaría el regreso al Estadio Akron de dos personajes muy queridos por la afición rojiblanca y se trataría de Víctor Guzmán y Alan Mozo, quienes salieron con más pena que gloria de la escuadra de la Perla de Occidente.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pachuca?

El compromiso será en territorio del Guadalajara, por lo que la transmisión en México correrá a cuenta de forma exclusiva por la señal de Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos será por Telemundo. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.