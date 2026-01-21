Chivas Femenil es uno de los grandes protagonistas del Clausura 2026, no solamente porque se mantiene invicto en el torneo, sino que ni siquiera sabe lo que es recibir gol, racha que el Puebla tratará de ponerle fin en la jornada 5 de la Liga MX.

El Guadalajara sigue sin convencer a sus aficionados debido a que el estilo que propone Antonio Contreras apuesta por la efectividad, más que en el espectáculo, estrategia que le ha redituado 10 puntos de 12 posibles en el torneo local.

Ahora, el chiverío femenil deberá visitar a la Franja para ponerle fin a su participación en la jornada doble, en donde una victoria les permitiría seguir peleando palmo a palmo por el liderato general del Circuito Rosa.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Puebla por el Clausura 2026?

La actividad por la jornada doble en el Circuito Femenil continuará en breve, por lo que el Rebaño volverá a la actividad este domingo 25 de enero en la cancha 3 del Club Alpha en Puebla, duelo que se jugará en punto de las 12 del día.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Puebla?

El compromiso entre las tapatías y las poblanas podrá ser visto por la señal de Fox y de Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.