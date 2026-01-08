Chivas se encuentra a solo unos días de debutar en el Clausura 2026, recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron, en un partido que ha generado mucha expectativa entre la afición del Rebaño Sagrado. Tras la llegada de los refuerzos y lo mostrado durante la pretemporada, hay especial interés en ver cómo responde el equipo en su primer compromiso oficial, y todo apunta a que dos de las caras nuevas arrancarán como titulares ante los Tuzos.

De acuerdo con información del periodista Jesús Bernal, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda han entrenado prácticamente toda la semana con el equipo titular en Verde Valle, por lo que su presencia desde el arranque en la Jornada 1 luce prácticamente asegurada. Esto los coloca bajo los reflectores de la afición rojiblanca, que quiere verlos en acción ya en un partido oficial y evaluar de primera mano su impacto en el funcionamiento del equipo.

Ángel Sepúlveda tendrá su primera titularidad oficial.

Si bien Ángel Sepúlveda dejó buenas sensaciones en la pretemporada, especialmente con asistencias en la goleada ante Irapuato, su titularidad, al igual que la de Brian Gutiérrez, responde en gran medida a un tema de lesiones. Tanto Armando González como Fernando González vienen saliendo de molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico no tendría intención de arriesgarlos justo en el arranque del torneo.

Además, Gabriel Milito es consciente de que los compromisos de la Selección Mexicana le harán perder jugadores clave a lo largo del torneo, por lo que el inicio del Clausura parece ser el momento ideal para realizar rotaciones y probar variantes. Aunque no es lo ideal, si algo dejó claro el Apertura 2025 es que cerrar fuerte suele ser más importante que arrancar de forma espectacular.

Armando González ha pedido tener minutos de juego, pero Milito prefiere cuidarlo

En el caso específico de Armando González, desde el interior del club se sabe que el joven delantero ha pedido minutos desde los partidos amistosos de pretemporada. Sin embargo, la decisión ha sido cuidarlo para evitar cualquier recaída, por lo que, aunque ya tendría el alta médica, todo indica que no será arriesgado mientras existan alternativas para cubrir su posición en este inicio de torneo.