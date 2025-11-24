Queda claro que Armando González es uno de los jugadores claves en el once titular de las Chivas de Gabriel Milito en el Apertura 2025. Por otro lado, en medio de las negociaciones por su renovación y el cruce contra Cruz Azul por Liguilla, Amaury Vergara tuvo un impresionante detalle con el atacante rojiblanco debido a que le regaló una figura de Rin Itoshi. ¿Firma la extensión de su contrato?

El andar de la Hormiga en el presente torneo fue de menor a mayor debido a que pasó de suplente de Alan Pulido a titular indiscutido. Cuando el canterano ingresaba anotaba goles, mientras que ya en la alineación inicial también lo hacía para así quedarse puntos claves frente a América, Atlas, Pachuca y Rayados de Monterrey.

De cara al cruce con Cruz Azul, Amaury Vergara estuvo presente en Verde Valle y tuvo un detalle con Armando González. “Te lo busqué por todo Tokio”, expresó entre risas el dueño del Guadalajara cuando le daban una figura de Rin Itoshi, personaje del ánime Blue Lock.

Amaury Vergara tuvo un detalle con Armando González, jugador al que busca renovar en Chivas. (Foto: CHIVAS)

“Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí. Día con día, a mí me tocó meter los goles, todas las jugadas que se crean en el equipo. Solamente a mí me toca empujarlas. Muy agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí, los que se quedan a tirarme centro o que me corrigen y me ayudan a crecer. Estoy muy agradecido. ¡Gracias!”, expresó la Hormiga.

¿Qué falta para que Armando González renueve su contrato con Chivas?

Desde hace dos semanas se sabe muy bien que Chivas y la agencia que representa a Armando González ya negocian la renovación de su contrato porque el mismo termina en diciembre del 2026. José María Garrido dio a conocer esta tarde que la buena noticia que tiene la directiva rojiblanca es que el atacante no va a buscar sacar ventaja sobre el club para ganar una importante suma de dinero o irse gratis, ya que tanto él como su familia están agradecidos con la institución rojiblanca.

¿Por qué Armando González fue mejor goleador que Joao Pedro y Paulinho?

Como se sabe, Armando González compartió su campeonato de goleo con Paulinho y Joao Pedro tras anotar doce goles en el Apertura 2025. Sin embargo, es válido comenzar a preguntarse si la Hormiga es el mejor delantero de la Liga MX debido a que compitió de igual a igual con dos rivales más experimentados.

En un informe realizado por Gilberto Alfaro, periodista de Rebaño Pasión, se puede llegar a la conclusión de que sí porque hasta la jornada 16 del Apertura 2025 el canterano rojiblanco tuvo 14 remates con el pie derecho, 13 de cabeza y 12 con su pie izquierdo. A su vez, sus números reflejan versatilidad y capacidad para generar peligro en cualquier lugar del campo de juego. Por último, la Hormiga se consolidó como el centro atacante más efectivo, ya que anotó, hasta la jornada 16, 11 goles tras rematar 18 veces a portería, mientras que el delantero de Toluca necesitó 21 y el de San San Luis 24.