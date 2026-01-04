Chivas ayer sufrió su primera derrota en el 2026 luego de caer en penales ante Atlas en el primer Clásico Tapatío del año. A pesar de la derrota contra los dirigidos por Diego Cocca, el equipo de Gabriel Milito dejó enormes noticias para el Clausura 2026 ya que mantiene su estilo de juego, Raúl Rangel vuelve a dar garantías en la portería, Bryan González y Richard Ledezma son letales por las bandas y se dio el regreso de Armando González.

Ayer por la noche el Rebaño Sagrado comenzó a afinar detalles de su equipo titular debido a que el próximo sábado debuta ante Pachuca en el Estadio Akron. Es por este motivo que el entrenador argentino quiere que su equipo esté aceitado de cara a quedarse con los primeros tres puntos de local.

Sin embargo, Chivas frente a Atlas vivió la primera derrota del 2026 desde la tanda de punto penal en el que Roberto Alvarado falló su tiro. A pesar de la derrota el Guadalajara dejó cuatro grandes noticias que deben darle tranquilidad de cara al Clausura 2026, por lo que repasamos cada una de ellas.

Regresó Armando González a jugar con Chivas

Armando González regresó ayer ante Atlas. (Foto: IMAGO7)

Una de las noticias más importantes es que Armando González volvió a tener minutos con Chivas tras no tener minutos en la vuelta ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Frente a Atlas ingresó en el segundo tiempo, mostró algunos destellos de su nivel y falló una jugada clara de gol. Cabe destacar que anotó el penal que le correspondía.

Chivas mantiene el estilo de juego que quiere Gabriel Milito

La idea de Gabriel Milito se sigue manteniendo. (Foto: IMAGO7)

Una de las grandes novedades con la llegada de Gabriel Milito en Chivas es que pudo impregnar en su equipo orden defensivo, salida limpia a balón controlado y generación de jugadas de gol. Ante Atlas se pudo ver que esta idea no se quedó en el campeonato anterior. En el Estadio Jalisco se vio a un equipo que era presionado en su salida y que con paciencia conseguía saltearla. Desde esta premisa volvió a generar peligro en la portería de Camilo Vargas.

Raúl Rangel firme en la portería Chivas

Raúl Rangel volvió a dar seguridad en la portería de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Raúl Rangel sabe que el Clausura 2026 es clave si quiere ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Ayer no pudo atajar un penal, pero en los 90 minutos el Tala mostró firmeza con tres remates claros a portería, fue el primero en hacerse responsable en salir jugando y se mostró decidido a arriesgar para cortar contras de peligro de Atlas.

Bryan González y Richard Ledezma están encendidos con Chivas

Richard Ledezma y Bryan González volvieron a ser puntos altos en Chivas. (Foto: IMAGO7)

La última gran noticia es que Bryan González y Richard Ledezma serán dos elementos de cuidado que tendrá que controlar cada rival que enfrente a Chivas. Ayer ante Atlas el Cotorro reventó el balón en el poste, mientras que el lateral derecho casi anota de larga distancia. Da la sensación que el exjugador de Pachuca sabe que tiene altas posibilidades de formar parte de la Selección Nacional de México en el Mundial 2026, mientras que Ledezma, el mejor lateral derecho de la Liga MX, debe seguir de la misma manera para que el Vasco Aguirre se termine de convencer de que es la solución ideal ante la lesión de Rodrigo Huescas.