Chivas jugó un buen partido ante Atlas, pero no pudo marcar la diferencia y perdió en los penales. Por otro lado, Armando González volvió a tener minutos tras un largo tiempo de inactividad y falló un gol muy claro que pudo significar la victoria del Guadalajara en el primer Clásico Tapatío del 2026.

No hay dudas de que uno de los regresos esperados para la afición era la Hormiga González, quien es el goleador del equipo. Viene de consagrarse campeón de goleo en el Apertura 20265, junto a Paulinho y Joao Pedro, y aspira a ser el tercer centroatacante que convoque Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Con este contexto Armando González regresó ayer a tener minutos en el Estadio Jalisco cuando Chivas enfrentó a Atlas en la Copa Pacífica. El atacante de 22 años volvió a mostrar destellos de lo que realizó en el Apertura 2025 pivotando y quedando de frente a portería.

Armando González se perdió un gol cantado. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en el minuto 69 llegó un centro pasado de Roberto Alvarado para Bryan González, quien no tenía ángulo para disparar a portería y centró a una Hormiga que llegaba con chances de anotar, pero no pudo cabecear. Segundos después apareció Yael Padilla y sin ángulo asistió a un Roberto Alvarado que no pudo rematar con comodidad. Cabe destacar que el primer tiro de penal se hizo cargo el goleador rojiblanco y lo cambió por gol.

¿Armando González titular en Chivas vs. Leones Negros?

Una de las grandes preguntas que surge es si Armando González será titular en Chivas vs. Leones Negros por el tercer lugar de la Copa Pacifica. Hay grandes posibilidades de que Gabriel Milito envíe al campo de juego a un equipo alternativo, ya que el próximo sábado el Guadalajara debuta en el Clausura 2026 ante Pachuca, pero no sería extraño que juegue un puñado de minutos y así afinar su ritmo de juego.