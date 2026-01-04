Ayer por la noche en el estadio Jalisco Chivas perdió ante Atlas en el primer Clásico Tapatío del 2026. Mientras todo el mundo critica la actuación de Roberto Alvarado, nadie destaca los 90 minutos de Raúl Rangel para evitar que caiga su portería. El Guadalajara tiene portero y debe ser titular en la Selección Mexicana.

No hay dudas de que una de las gratas noticias que tuvo el Rebaño Sagrado en el 2025 es que logró encontrar un portero titular con garantías en el Tala. A su vez, tras sus errores en la Leagues Cup reapareció en el Apertura 2025 con atajadas claves.

Ayer Chivas volvió a tener un nuevo partido de preparación para el Clausura 2026 y fue con derrota ante Atlas en la primera edición del Clásico Tapatío del año. En el Estadio Jalisco, Raúl Rangel fue titular y se destacó con dos atajadas para evitar que caiga su portería.

Raúl Rangel tuvo dos grandes atajadas en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

En el primer tiempo Diego González superó en velocidad a José Castillo y sobre la línea final remató a portería y el Tala contuvo sin problemas el remate. En los segundos 45 minutos fue el turno de Paulo Ramírez con un remate de larga distancia, pero lo contuvo en dos tiempos. Cabe destacar que mostró una buena salida con balón controlado, pases precisos y salidas a oportunas hasta mitad del campo propio para cortar jugadas claves del los Zorros.

¿Raúl Rangel es titular en Chivas vs. Leones Negros?

Como se sabe, Chivas y Leones Negros se enfrentarán este domingo 4 de enero en el Estadio Jalisco en último partido de preparación para el Clausura 2026. Todo indica que Raúl Rangel no será titular y que será reemplazado por Óscar Whalley, quien se alista a ser titular en la Liguilla si el Tala es convocado a la Selección Mexicana.