Chivas se prepara para enfrentar a Pachuca en el que será su debut por el Clausura 2026 en el Estadio Akron. De cara a ese partido el Guadalajara vivirá este domingo su tercer y último partido de preparación ante Leones Negros, por lo que repasamos cuál será la alineación titular de Gabriel Milito ante los Melenudos.

Ayer en el Estadio Jalisco el Rebaño Sagrado sufrió su primera derrota en el 2026 a manos de Atlas. Tras igualar sin goles en los 90 minutos. En la tanda de penales Roberto Alvarado falló el propio y Raúl Rangel no estuvo ni cerca de atajar uno de los cinco tiros del conjunto rojinegro, por lo que quedó eliminado en la Copa Pacífica.

Esta tarde Chivas volverá a tener acción en el torneo de preparación, pero frente a los Leones Negros. Se estima que jueguen varios de los suplentes ya que el cuadro titular frente a Pachuca será el que presentó ayer.

Chivas perdió ante Atlas por la Copa Pacífica. (Foto: IMAGO7)

Alineación de Chivas

Óscar Whalley

Miguel Gómez

Gilberto Sepúlveda

Francisco Méndez

Leonardo Jiménez

Samir Inda

Yael Padilla

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Sergio Aguayo

DT: Gabriel Milito

Alineación de Leones Negros