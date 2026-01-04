Chivas se prepara para enfrentar a Pachuca en el que será su debut por el Clausura 2026 en el Estadio Akron. De cara a ese partido el Guadalajara vivirá este domingo su tercer y último partido de preparación ante Leones Negros, por lo que repasamos cuál será la alineación titular de Gabriel Milito ante los Melenudos.
Ayer en el Estadio Jalisco el Rebaño Sagrado sufrió su primera derrota en el 2026 a manos de Atlas. Tras igualar sin goles en los 90 minutos. En la tanda de penales Roberto Alvarado falló el propio y Raúl Rangel no estuvo ni cerca de atajar uno de los cinco tiros del conjunto rojinegro, por lo que quedó eliminado en la Copa Pacífica.
Esta tarde Chivas volverá a tener acción en el torneo de preparación, pero frente a los Leones Negros. Se estima que jueguen varios de los suplentes ya que el cuadro titular frente a Pachuca será el que presentó ayer.
Alineación de Chivas
- Óscar Whalley
- Miguel Gómez
- Gilberto Sepúlveda
- Francisco Méndez
- Leonardo Jiménez
- Samir Inda
- Yael Padilla
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Ricardo Marín
- Sergio Aguayo
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Leones Negros
- Felipe López
- Salvador Nuño
- Olaf González
- Jonathan Sánchez
- René López
- Bryan Flores
- Alejandro Bravo
- Denilson Muñoz
- Joel Pérez
- Daniel Torres
- Raúl Camacho
- DT: Alfonso Sosa