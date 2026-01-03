Chivas vivió su primera derrota del 2026 en plena pretemporada y lo peor es que fue frente al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco; sin embargo, al ser un juego de preparación las cosas se toman con calma dentro del redil, aunque es evidente que hay jugadores que están lejos de su mejor versión futbolística.

Sin duda uno de ellos es Roberto Alvarado, quien vivió un partido para el olvido cometiendo muchas equivocaciones en las entregas de balón e incluso, en los disparos frente a la portería que se le presentaron.

Sin embargo, lo más preocupante fue en la tanda de penaltis, en donde el Piojo fue el jugador que se equivocó y falló su disparo al mandarlo al centro y a media altura, por lo que el portero rojinegro, Camilo Vargas, pudo detenerlo.

Hay que recordar que el futbolista 25 del Guadalajara deberá elevar cuanto antes su nivel futbolístico si quiere seguir siendo tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, recordando que estamos a seis meses del debut en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y Leones Negros?

El último duelo de preparación del chiverío frente a los universitarios se disputará este domingo 4 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México.