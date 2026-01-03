La Copa Pacífica comenzó su actividad con el partido entre Leones Negros y Monterrey, en donde el partido se vio manchado por una impactante imagen en la que el exjugador de Chivas, Carlos Fierro, sufrió una aparatosa lesión en la rodilla.

Durante el comienzo del segundo tiempo, el canterano del Guadalajara presionó para tratar de recuperar el esférico en territorio regiomontano; sin embargo, Alonso Aceves de Rayados intentó despejar con un pelotazo, en donde el esférico le movió la pierna al elemento de la UdeG mientras se barría.

Las imágenes son muy aparatosas, en donde el campeón del mundo con México en el 2011 habría sufrido una lesión de consideración al sacudirse su pierna, haciendo palanca en el césped del Estadio Jalisco.

Carlos Fierro intentó cortar el despeje, pero su pierna se atoró con el pasto (IMAGO 7)

Carlos Fierro de inmediato rompió en llanto, en donde el resto de los jugadores melenudos y de Monterrey demostraron su consternación por las imágenes, acercándose para tratar de consolarlo mientras abandonaba el terreno de juego en el carrito de las desgracias.

Carlos Fierro fue multicampeón con Chivas

El Güero destacó por su velocidad y capacidad para desbordar, cualidades que aprovechó al máximo el entrenador Matías Almeyda, por lo que jugó recurrentemente en la obtención de títulos de Liga MX y Copa MX, hasta que salió rumbo a Cruz Azul.