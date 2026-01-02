La novela sobre el futuro de Alan Mozo estaría a punto de llegar a su fin para encontrar una nueva aventura en su carrera como profesional con el equipo de Pachuca, en donde la directiva de Chivas habría accedido a sacrificar dinero en señal de agradecimiento al lateral.

Desde que se ventilaron los nombres de los futbolistas que la directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara no contemplaban para el Clausura 2026, cada jugador tomó su postura, en donde los altos mandos rojiblancos habrían estado contentos por la buena disposición del lateral en un momento tan complicado.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que fue el entorno de Alan Mozo el que abrió la puerta con la gente de Pachuca, por lo que en el chiverío se decidió no cobrar nada por el préstamo del defensor, pero con la condición de que los Tuzos emplearan ese dinero para absorber el total del sueldo del zaguero.

“Guadalajara está que pega de brincos con esta operación porque se quitaron el sueldo de encima. ¿Cómo Grupo Pachuca absorbió un sueldo tan alto? Mozo ronda los 100 mil dólares al mes.

“El muchacho tuvo disposición, porque Alan Mozo tuvo muy buena reacción ante la adversidad. No tuvo un berrinchito y Chivas estaba contento con eso. Agradeció esto no cobrando el préstamo.

“Me decían que Chivas había sacrificado lo que se puede cobrar por un préstamo y que Pachuca en lugar de pagarle al Guadalajara algo por el préstamo, ese dinero lo metiera al sueldo para que lo absorbiera completo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las condiciones de la salida de Alan Mozo rumbo a Pachuca?

Guadalajara y el Pachuca acordaron un préstamo por un año con opción a compra, por lo que en caso de que el zaguero recupere su mejor versión futbolística podría ser adquirido de forma definitiva por los Tuzos.