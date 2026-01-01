Uno de los pasajes más escandalosos de todo el 2025 fue la extensa negociación para conseguir la renovación de Hugo Camberos con Chivas; sin embargo, en las últimas horas se reveló que fueron algunos miembros de la directiva rojiblanca los que habrían retrasado dicho acuerdo.

‘Vegeta’, como es apodado el canterano del Guadalajara, tuvo un arranque de 2025 importante, por lo que atrajo los reflectores de todos los medios de comunicación; sin embargo, la escuadra tapatía no era capaz de blindarlo para impedir una posible salida al futbol de Europa.

Ahora se reveló que los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo habrían entorpecido las negociaciones con la promesa de llevarlo a Europa, según reveló el comunicador Ángel García Toraño, versión que confirmó el exjugador Jair Pereira.

“Los españoles empezaron a mal vibrar a los jugadores de Guadalajara para decirles que no firmaran contratos, que los iban a llevar a Europa, empezaron a entorpecer las negociaciones de varios de los futbolistas y eso llegó a oídos de Amaury Vergara (…) A Hugo Camberos le dijeron: ‘no firmes'”, reveló el comunicador Ángel García Toraño, en donde fue confirmado por el Comandante.

“Con Camberos ahí sí estoy de acuerdo contigo. Con Camberos pasó. No tan así, pero mucho tuvo que ver la parte de Hugo Camberos”, remató el exdefensor en la cadena Fox.

¿Cómo fue la renovación de Hugo Camberos con Chivas?

La renovación del contrato de la figura de la cantera de Guadalajara fue motivo de constantes rumores a su alrededor, por lo que logró concretarse hasta el mes de agosto del 2025 gracias a las gestiones de Javier Mier como director deportivo, blindando a Hugo Camberos, Eduardo García, Teun Wilke, Yael Padilla y Miguel Gómez.