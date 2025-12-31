Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que muchos personajes que aparecen en los medios de comunicación tratan de hacer famosos gracias a los comentarios contra la escuadra rojiblanca, por lo que este exjugador del Rebaño decidió ponerle un alto a este reportero identificado con el América.

Durante los años recientes se han viralizado los comunicadores o especialistas que se dedican a atacar a algún club en particular, en donde la moda es menospreciar al Guadalajara, por lo que el exjugador rojiblanco y multicampeón con Matías Almeyda, Jair Pereira, decidió alzar la voz al respecto.

En un programa de la cadena Fox, el comunicador Ángel García Toraño, quien ha manifestado abiertamente su afición por los azulcremas, comenzó a lanzar críticas e insultos contra el chiverío, por lo que el Comandante perdió la paciencia y lo llamó “imbécil” en pleno programa.

“Así como tú dices. Tú, siempre con tu ‘con todo respeto’. Dices que con todo respeto para el Guadalajara, pero con todo respeto eres un imbécil. Así. Y así te lo voy a decir”, comentó el Comandante en plena transmisión en el canal Fox.

¿Cuál es el palmarés de Jair Pereira con Chivas?

Aunque ha declarado abiertamente que dudaba el dejar a Cruz Azul para fichar con el Guadalajara, el Comandante se enamoró del conjunto tapatío, principalmente después de conseguir la permanencia en el 2015 y posteriormente comenzara a ganar todo lo que disputaron.

Jair Pereira ganó una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y hasta una Concachampions, por lo que sabe muy bien la importancia del chiverío dentro del futbol mexicano.