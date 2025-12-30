Chivas se mantiene firme en su convicción de impulsar el talento de fuerzas básicas y tratar de abastecerse de su cantera; sin embargo, hay jugadores que no logran consolidarse con la camiseta rojiblanca y alcanzan el éxito en otras instituciones, tal y como le sucedió a este jugador que dividió opiniones entre los aficionados.

Sergio Flores fue uno de los futbolistas que más controversia ha generado en el entorno del Guadalajara debido a sus buenas actuaciones en divisiones inferiores, por lo que se ganó la confianza de Marcelo Michel Leaño, quien lo debutó y hasta lo convirtió en su capitán.

Después de la salida del Ajedrecista, la Morsa fue perdiendo relevancia en el plantel rojiblanco hasta quedar prácticamente borrado y enviado al Mazatlán a préstamo por un año, en donde la escuadra cañonera decidió no hacer válida la opción de compra.

Debido a que el mediocampista no era del agrado del cuerpo técnico, se le buscó acomodo, pero ningún club de la Liga MX levantó la mano por él, por lo que se quedó seis meses entrenando en el club, sin siquiera ser registrado en alguna categoría.

De cara al Clausura 2025, la Morsa encontró cabida en el equipo de la Jaiba Brava, en donde encontró regularidad pese a que no deseaba pisar la Liga de Expansión; sin embargo, fue pieza clave para conseguir el reciente título del Apertura 2025.

Sergio Flores renovó con la Jaiba Brava

Después de un año con la escuadra celeste, el mediocampista surgido del Guadalajara recibió una oferta de renovación, la cual fue aceptada por el futbolista, quien se mantendrá en la escuadra tamaulipeca de cara al próximo torneo Clausura 2026.