La rivalidad entre Chivas y América es la más importante de toda la Liga MX, por lo que muchos de los personajes que hicieron grande este odio deportivo se siguen manifestando a unas horas de que arranque una edición más del Clásico Nacional.

Cuauhtémoc Blanco fue el primero en calentar el choque entre el Rebaño y las Águilas al asegurar que los de Coapa se impondrán con facilidad y que le pondrían “una chinga” a los tapatíos, desatando polémica en redes sociales.

Sin embargo, el ídolo del Guadalajara, Adolfo Bautista, apareció en redes sociales para lanzarle una dedicatoria a los azulcremas recordando el icónico festejo que implementó junto a Omar Bravo de un circo tras el Clásico del Apertura 2006.

Sin embargo, el Bofo también aprovechó para lanzarle un insulto a la institución americanista con la frase: “que chingue a su “” los wilos”, demostrando por enésima ocasión su antipatía por el conjunto de las Águilas.

¿Por qué se inventó el festejo del “circo” en Chivas contra América?

Previo al Clásico Nacional del Apertura 2006, un grupo de jugadores azulcremas aseguraron que ganarían el partido y declararon que Chivas era un “circo”, por lo que la directiva planificó que a medio partido se metiera un payaso a la cancha a interrumpir el compromiso.

Por si fuera poco, cuando Adolfo Bautista abrió el marcador, celebró junto a Omar Bravo con una marometa, festejo que ha sido replicado en varias ocasiones dentro de la institución rojiblanca.