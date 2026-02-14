El Clásico Nacional de este sábado 14 de febrero es el partido más esperado de la jornada, no solo para los aficionados de Chivas y América, sino para todos los amantes del fútbol que esperan un duelo cargado de rivalidad histórica. La directiva del Guadalajara lo entiende perfectamente y, además de buscar el triunfo en la cancha, quiere ofrecer un espectáculo completo para la afición rojiblanca.

Para ello, Chivas anunció un show de medio tiempo al más puro estilo del Super Bowl, en el que se confirmó la participación de La Adictiva, una de las bandas más escuchadas en México y Estados Unidos. El grupo sinaloense interpretará algunos de sus mayores éxitos, como En Peligro de Extinción y Después de Ti, ¿Quién?, en lo que promete ser un espectáculo emotivo para el Estadio Akron.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la mayoría de la afición, que espera que el show también pueda verse en la transmisión televisiva. Sin embargo, algunos seguidores expresaron su preocupación por un posible retraso en el inicio del segundo tiempo, aunque desde el club confían en que todo se desarrollará sin afectar el ritmo del partido.

Ahora solo queda esperar a que ruede el balón en punto de las 9:07 p.m. de este sábado, para disfrutar no solo del encuentro más esperado de la jornada, sino también de un medio tiempo que promete ser uno de los más especiales en la historia reciente del Clásico Nacional.

Chivas llega al Clásico Nacional como favorito ante el América

En el plano deportivo, Chivas llega como el gran favorito al Clásico Nacional, luego de haber ganado sus cinco primeros partidos del Clausura 2026. Y aunque Gabriel Milito y sus jugadores saben que no pueden confiarse ante el máximo rival, se espera un triunfo rojiblanco que cierre la actividad del sábado en la Jornada 6 con una noche redonda para el Rebaño Sagrado.