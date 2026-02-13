La rivalidad entre Chivas y América es la más importante de todo el futbol mexicano, no solamente porque son los dos equipos más ganadores y con aficiones más numerosas, sino porque representan ideologías diferentes, en donde el máximo ídolo de los azulcremas lanzó una “advertencia” al Rebaño fiel a su estilo.

El Guadalajara parte como amplio favorito debido al nivel que ha venido demostrando, además del paso perfecto que presume en la tabla de posiciones; sin embargo, Cuauhtémoc Blanco está seguro de que las Águilas derrotarán fácilmente al conjunto tapatío.

A través de un video difundido en redes sociales, se aprecian a varias personalidades históricas de las dos instituciones para preguntarles su pronóstico para el Clásico Nacional que se vivirá este fin de semana, en donde el ‘Divo de Tepito’ volvió a dar de qué hablar.

“Les vamos a meter una chinga. Les vamos a ganar 3-1, así es que no vayan a llorar, chivitas. Les mando un abrazo”, dijo brevemente el ídolo azulcrema.

Cuauhtémoc Blanco ya portó la playera de Chivas

En el 2010, el exjugador del América realizó una apuesta con el actor mexicano Demián Bichir en el que el perdedor del Clásico Nacional debería ponerse el jersey del equipo ganador.

En aquella edición que se suscitó en el Bicentenario 2010, el Guadalajara derrotó por la mínima diferencia a las Águilas gracias a una anotación de Omar Arellano, por lo que Cuauhtémoc Blanco pagó su apuesta y se vistió de rojiblanco.

Cuauhtémoc Blanco pagó su apuesta en una edición de su programa que tuvo en Fox Sports (JAM MEDIA)

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.