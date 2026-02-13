El Clásico Nacional es el partido más importante de toda la fase regular de la Liga MX, por lo que en este Clausura 2026 no es la excepción debido al choque entre los dos clubes más importantes de México: Chivas y América.

Sin embargo, el futbol es un deporte impredecible, por lo que para mala suerte de los aficionados, las lesiones están golpeando a las dos instituciones de cara a este compromiso, en donde se confirmó que las Águilas también tendrán una dura ausencia.

El pasado fin de semana, Alejandro Zendejas tuvo que salir del campo por un problema muscular; sin embargo, el entrenador André Jardine minimizó la situación y aseguró que estaba para jugar contra el Guadalajara; sin embargo, para media semana, en Concachampions, no pudo participar el exjugador rojiblanco.

El mexico-estadounidense se mantuvo entre algodones; sin embargo, diversos reportes han confirmado que el atacante no pudo hacer el viaje y se perderá el duelo contra Chivas, por lo que los capitalinos pierden a su jugador más determinante.

Por si fuera poco, el otro exjugador del Rebaño, Alan Cervantes, también causó baja debido a un problema muscular que lo alejará de las canchas durante aproximadamente un mes, según reveló ESPN.

Chivas, sin Luis Romo

Aunque en el Guadalajara se han esforzado por ocultar el estado físico de Luis Romo tras la lesión del fin de semana pasado contra Mazatlán, diversos reportes aseguran que es un hecho que causará baja durante varias semanas por un desgarre de segundo grado.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.