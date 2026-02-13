César Arturo Ramos Palazuelos será el árbitro que llevará el orden del Clásico Nacional y previo a este enfrentamiento que paralizará a México rompió el silencio sobre cómo llevará las acciones en la cancha del Estadio Akron.

Durante una entrevista con “La cabina del VAR” con Juan Guzmán, el silbante con gafete FIFA explicó cuál es su compromiso en cada uno de sus compromisos, entre ellos el Clásico de Clásico, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

“De todos los juegos trato que mi primer objetivo es que terminemos todos sanos, que no haya una fractura, no haya un descalabrado, alguna desgracia, alguien en el hospital o un infarto, es lo primero que pienso y trato de gestionarlo”, mencionó en dicho programa.

“Lo segundo es que termine un partido amigable, sin confrontaciones y sin disputa. A veces se consigue, hago mucha prevención para que así sea”, agregó César Arturo Ramos Palazuelos.

Cabe mencionar que en este enfrentamiento se juegan más que tres puntos, por ello la importancia de asignar a un árbitro con mucha experiencia como es el caso de César Arturo Ramos Palazuelos, que para muchos, es actualmente el mejor de la Liga MX.

¿Cuándo se disputará el Clásico Nacional del Clausura 2026?

El Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajara y el conjunto de las Águilas, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.