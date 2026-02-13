Armando González se ha convertido rápidamente en una de las grandes revelaciones de Chivas, demostrando su calidad en el primer equipo y coronándose Campeón de Goleo en su primer torneo como titular. A sus apenas 22 años, la Hormiga ya es una pieza clave del ataque rojiblanco, aunque está claro que todavía tiene margen de crecimiento, algo que incluso su propio padre tiene muy claro.

Armando González Bejarano, exjugador del Guadalajara y también delantero, fue directo al señalar qué es lo principal que su hijo debe mejorar para dar el salto de calidad: aprender a jugar de espaldas al arco y retener el balón, una característica fundamental para los delanteros que buscan consolidarse en la élite.

En entrevista para Claro Sports, González padre explicó que su hijo domina bien el juego de primera intención y la habilitación a compañeros, pero considera que desarrollar la capacidad de aguantar el balón y forcejear con los defensas rivales lo convertiría en un atacante mucho más completo, capaz de marcar diferencias incluso en contextos adversos.

Además, el exjugador rojiblanco no ocultó el orgullo que siente por la carrera de su hijo y habló sobre las posibilidades de verlo en el Mundial de 2026, algo que considera posible si mantiene el nivel mostrado. Aun así, dejó claro que respetará cualquier decisión de Javier Aguirre en la conformación de la lista final del Tri.

La efectividad, el otro tema a mejorar para Armando González

Otro punto que incluso sus propios compañeros han señalado como área de oportunidad es la efectividad frente al arco, ya que la Hormiga se beneficia del volumen de oportunidades que genera Chivas. Sin embargo, en escenarios más cerrados podría tener solo una o dos opciones claras, por lo que mejorar su contundencia será clave si quiere aumentar su cuota goleadora y convertirse en un factor aún más determinante para el Rebaño Sagrado.