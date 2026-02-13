Teun Wilke fue una de las bajas de Chivas para el Clausura 2026, una salida que buscaba darle minutos de juego tras no entrar en los planes de Gabriel Milito. En su caso, el destino elegido fue poco común para los futbolistas mexicanos, al marcharse al Fortaleza de Colombia, un destino que parecía exótico pero que prometía algo fundamental para su desarrollo: continuidad en el terreno de juego.

Sin embargo, todo indica que esta nueva etapa le ha resultado mucho más complicada de lo esperado. A un día de cumplir un mes desde que se confirmó su préstamo, el atacante vive uno de los momentos más difíciles de su carrera, no solo por la adaptación a un nuevo club, sino también por el reto que implica jugar en un país y una liga diferentes.

Teun Wilke ha tenido un mes para el olvido en Colombia.

De acuerdo con la plataforma Sofascore, el rendimiento de Wilke entre finales de enero y lo que va de febrero es el peor de su trayectoria profesional, con una calificación promedio de 5.9 en el último mes. En ese periodo, el delantero no ha podido marcar gol en los seis partidos que disputó, y además fue expulsado en el duelo de este jueves ante Atlético Nacional, encuentro que terminó en goleada en contra de su equipo.

La idea del préstamo al fútbol colombiano era clara: ganar experiencia, sumar minutos y regresar a Chivas listo para competir por un lugar en el primer equipo. Aunque aún tiene más de diez meses para revertir la situación y demostrar que puede brillar tanto en Colombia como en México, es evidente que el arranque ha sido complicado y podría influir en su proyección a corto plazo.

¿Hasta cuándo estará Teun Wilke en el Fortaleza de Colombia?

Teun Wilke se fue a préstamo por un año al Fortaleza, un acuerdo que en principio debería concluir en diciembre de 2026, por lo que, si no hay cambios, regresaría a Guadalajara para reportar en el Clausura 2027. No obstante, el convenio incluye una opción de compra, lo que abre la posibilidad de que el club colombiano lo adquiera de forma definitiva si ambas partes llegan a un acuerdo y el atacante logra consolidarse en los próximos meses.