Teun Wilke no tardó en escribir su primer capítulo como futbolista del Fortaleza de Colombia. El joven delantero mexicano, que arribó cedido por Chivas de Guadalajara con opción de compra, fue presentado ayer con una creativa publicación en redes sociales que reflejó el entusiasmo de la afición cafetera por su llegada.

La superpoblación de atacantes motivó que Wilke saliera del Guadalajara, que le deseó “mucho éxito” en este nuevo desafío sudamericano. Relegado por detrás de nombres como Armando González, Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín, la idea que es el atacante pueda explotar en el fútbol colombiano, donde tuvo un interesante estreno.

El debut del atacante en Fortaleza terminó siendo inesperado y significativo: el centrodelantero titular, Juan Sebastián Herrera, se lesionó apenas a los 11 minutos, obligando al entrenador a recurrir antes de lo previsto al mexicano. Esa circunstancia repentina terminó siendo una oportunidad para Wilke y el Rebaño ahora podrá seguir con atención su avance en el campeonato cafetero.

Wilke tuvo una participación directa en el único gol del partido ante Alianza en la Jornada 1. A los 81 minutos, tras un balón dentro del área, el rojiblanco aguantó de espaldas con su fortaleza física, sostuvo la posesión y descargó hacia atrás para que su compañero enviara el centro al área, donde llegó el gol del equipo bogotano. Ese tipo de incidencia directa en el resultado es justamente el tipo de aportes que la afición de Chivas espera ver en él con más regularidad.

Los números de Teun Wilke en Chivas

El préstamo por un año representa para Wilke la gran oportunidad de buscar continuidad, crecer en su juego y mostrar el talento que no pudo reflejar con regularidad en Verde Valle. Durante su estadía como jugador del Guadalajara, el centrodelantero alcanzó a disputar 15 encuentros, con un saldo de dos goles y una asistencia.