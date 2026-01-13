Chivas inició de la mejor manera en el Clausura 2026 luego de haber superado a Pachuca por 2-0 y hoy enfrenta a FC Juárez por la jornada 2. En medio de este contexto, la limpia que llevó adelante Gabriel Milito sigue dando de qué hablar luego que Teun Wilke haya revelado que decidió llegar a Colombia para seguir creciendo y formándose como futbolistas.

La lista de futbolistas que no son tenidos en cuenta por el entrenador argentino supera los 10 nombres, por lo que la directiva tuvo que comenzar a encontrarle a acomodo a varios de ellos. La información que circula es que ninguno de ellos no será tenido en cuenta a pesar de que haya varios lesionados porque prefieren darle minutos a futbolistas de Tapatío o de las subs.

Uno de los jugadores que no entró en planes en Chivas es Teun Wilke, por lo que el futbolista que llegó bajo la gestión española decidió salir a Fortaleza de Colombia. Por otro lado, en redes sociales el atacante rompió el silencio no solo para despedirse del Guadalajara, sino que además para revelar por qué tomó la decisión de ir hacia Sudamérica y no quedarse en la Liga de Expansión MX.

Teun Wilke salió de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hoy me toca buscar continuidad y protagonismo en otro lado, incluso en otro país. Esta decisión la tomé por mis ganas de mejorar, de seguir creciendo y de ser cada día un mejor futbolista, y estoy convencido de que así será. Espero que todos ustedes me sigan acompañando en este proceso, me apoyen y me vean triunfar”, expresó el delantero que saldrá a préstamo por un año.

El mensaje de Teun Wilke a Chivas

En la misma publicación Teun Wilke agradeció a Chivas por haberle abierto las puertas. “Aunque ya no seré parte del plantel, les quiero pedir que sigan apoyando, que sigan llenando el estadio y que sigan siendo la mejor afición de México. Hay un grupo muy talentoso y con mucha hambre de triunfar, y su apoyo es importantísimo para conseguir la meta que todos los chivahermanos queremos”, escribió.