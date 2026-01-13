Esta noche Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026. De cara al partido de esta noche, Pedro Caixinha advirtió a sus jugadores de que el partido ante el equipo de Gabriel Milito va a ser muy interesante, pero muy disputado en la Frontera.

El Guadalajara viene de llevar adelante una gran presentación ante Pachuca luego de imponerse por 2-0 gracias a los goles de Armando González y Daniel Aguirre. Ante los Tuzos los rojiblancos dominaron como quisieron el balón y llegaron con profundidad cada vez que decidieron atacar sobre la portería de Carlos Moreno.

Esta noche Chivas tiene la oportunidad de volver a demostrar que está para algo más en el Clausura 2026. Sin embargo, Pedro Caixinha habló con Azteca Deportes y remarcó que conoce a Gabriel Milito y que será un partido interesante.

Pedro Caixinha habló de las Chivas de Gabriel Milito.

“Me tocó enfrentarlo en Argentina cuando estaba en Argentina Juniors, pues la dinámica de los tres de atrás sigue. Con Atlético Mineiro también ya podría ser un 3-5-2 dependiendo de los jugadores que tenía. Creo que el torneo pasado empezó un poquito así con Chivas, pero ahora regresó mucho más al 343 donde encontró un 11 base que le dio mucho en la parte final del partido”, expresó el entrenador portugués.

A su vez, advirtió que va a ser un partido disputado por el tipo de juego que cada uno propone. “Te diría que sería es un partido que lo veo muy interesante porque los equipos tienen ideas similares en términos de un equipo intenso y un equipo dinámico equipos verticales”, analizó el entrenador de los Bravos.

Y añadió: “Va a ser interesante y me gustó mucho poder pensar y analizar este partido para prepararlo sin que tengamos que desvirtuar nada de nuestro juego de nuestros comportamientos de nuestras orientaciones y entonces va a ser un partido disputado va a ser un partido muy interesante más allá de haber ganado en la primera fecha”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. FC Juárez?

El encuentro entre Chivas y FC Juárez se llevará adelante este martes 13 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:10 del Centro de México. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Azteca 7 y en TV restringida por Fox Sports. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito en la Frontera.