Chivas enfrenta esta noche a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De cara al segundo partido del Rebaño Sagrado en el inicio de año repasamos si el encuentro será transmitido o no EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta.

El equipo de Gabriel Milito dio de qué hablar el último sábado luego de haber superado con contundencia a Pachuca. Armando González y Daniel Aguirre marcaron los goles que le dieron la victoria y los primeros tres puntos del campeonato ante un rival que es protagonista torneo a torneo.

Esta noche Chivas enfrenta a un FC Juárez que viene de superar por 1-0 a Mazatlán con gol de Denzell García, futbolista que otras ocasiones sonó para jugar en el Rebaño Sagrado. Se espera que esta noche el entrenador argentino repita el equipo que debutó ante los Tuzos en el Estadio Akron.

Armando González anotó en la victoria de Chivas ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

¿Va por TV abierta FC Juárez vs. Chivas?

Una de las preguntas que se hace la afición del Guadalajara es si el encuentro de esta noche entre Chivas y FC Juárez será transmitido por TV abierta EN VIVO y DIRECTO. La respuesta es que sí debido a que se podrá ver por Azteca 7, mientras que por Fox Sports televisión restringida. A su vez, en el Rebaño Sagrado te traeremos todo lo que suceda en la Frontera.

¿A qué hora se juega FC Juárez vs. Chivas por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y FC Juárez se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez este martes 13 de enero. El encuentro está pactado para que comience a las 21:10 del Centro de México.