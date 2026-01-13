Chivas vuelve a tener acción este martes cuando enfrente a FC Juárez en la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara busca ganar para afianzarse en la zona alta de la tabla general de posiciones previo al parón que tendrá el torneo por los amistosos que llevará adelante la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

En medio de este contexto, el Guadalajara dio de qué hablar con los convocados debido a que Diego Campillo regresó a la convocatoria de Gabriel Milito, mientras que Denzell García habló de la posibilidad de jugar en el Rebaño Sagrado. A su vez, Hirving Lozano vuelve a ser noticia ya que el técnico argentino rechazó su llegada, pero ahora habría sido ofrecido a Cruz Azul.

Diego Campillo regresa a la convocatoria de Chivas

Chivas enfrenta a FC Juárez en la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En medio de este contexto, Gabriel Milito dio a conocer la lista de convocados con el regreso de Diego Campillo al equipo, decisión que festejó toda la afición del Guadalajara.

Denzell García habló de la posibilidad de jugar en Chivas

En la previa de Chivas vs. FC Juárez Denzell García habló en conferencia de prensa sobre la posibilidad de jugar en el Rebaño Sagrado. “Mi mente sigue puesta en Bravos. Dicen que hay equipos de renombre, equipos de peso, creo que cuando te hablan de Chivas, lucen muchas cosas. Un equipo que va con puro mexicano, que abre las puertas también a Europa. No le cierro la puerta a Chivas, en el futuro veremos“, expresó el joven de la Frontera.

Chivas rechazó a Hirving Lozano y ahora podría llegar a Cruz Azul

En el inicio del Clausura 2026 Gabriel Milito rechazó la posibilidad de que Chivas vaya por Hirving Lozano. En medio de este contexto, dan a conocer que el Chucky podría llegar al gigante de la Liga MX. Según lo informado por César Merlo, el extremo fue ofrecido a Cruz Azul.

Los convocados de Gabriel Milito para Chivas vs. FC Juárez

Como decíamos, Chivas enfrenta a FC Juárez por la jornada 2 del Clausura 2026 y Gabriel Milito confirmó una lista de 22 convocados. El entrenador argentino decidió convocar a Luis Romo y Roberto Alvarado, jugadores que eran duda por los golpes que habían recibido ante Pachuca en el Estadio Akron.