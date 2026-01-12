Chivas viene de lograr quedarse con tres puntos importantes en el debut del Clausura 2026 tras superar a Pachuca por 2-0. Por otro lado, en este inicio de año no hay chance de respirar debido a que mañana enfrentará a FC Juárez por la jornada 2, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Rebaño Sagrado.

El Guadalajara volvió a mostrar un enorme nivel de juego colectivo como lo hizo a lo largo del Apertura 2025. Armando González y Daniel Aguirre anotaron los goles en un partido en el que menos debieron caer dos a favor del equipo de Gabriel Milito.

Mañana Chivas enfrenta a un FC Juárez que logró superar por la mínima diferencia a Mazatlán en Sinaloa. Uno de los jugadores a seguir será Denzel García, jugador que fue vinculado en otros mercados de pases al Rebaño Sagrado.

Daniel Aguirre anotó el 2-0 de Chivas ante Pachuca. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra FC Juárez por el Clausura 2026?

El encuentro entre Chivas y FC Juárez se llevará adelante mañana martes 13 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido está pactado para comenzar a las 21:10 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Juárez?

El partido entre Chivas y FC Juárez se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Azteca 7 en TV abierta, mientras que por Fox Sports en TV restringida. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en la Frontera.