¡Se acabó la espera! Este sábado debutará el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 y será ante los Tuzos del Pachuca como parte de la Fecha 1 a celebrarse en la cancha del Estadio Akron.

Los pupilos de Gabriel Milito buscarásuperar lo hecho del semestre pasado, donde llegaron a los Cuartos de Final, siendo eliminados en dicha instancia por Cruz Azul. Cabe mencionar que para este certamen nuestras Chivas se reforzaron con tres futbolistas: Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Ricardo Marín.