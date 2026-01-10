Chivas disputará este sábado su primer partido del Clausura 2026, recibiendo al Pachuca en la cancha del Estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito llega a su debut oficial con tres bajas confirmadas, ya que Fernando González, Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda no fueron convocados, situación que obligará al estratega argentino a realizar ajustes importantes tanto en la defensa como en el medio campo.

En el lado positivo, el Guadalajara sí podrá contar con los refuerzos que llegaron para este torneo, ya que Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín aparecen en la convocatoria. Además, Armando González también fue incluido, por lo que, a pesar de no estar al cien por ciento en lo físico debido a su lesión, no se descarta que pueda tener algunos minutos de juego si el desarrollo del partido así lo permite.

Armando González fue convocado contra Pachuca.

El duelo se disputará este sábado 10 de enero a las 5:07 de la tarde, tiempo del centro de México, y contará con el arbitraje de Marco Antonio Ortiz. Se espera que sea uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1, especialmente después de lo mostrado por el Guadalajara durante la pretemporada, donde dejó sensaciones positivas en lo futbolístico.

¿Chivas vs Pachuca va por TV abierta?

Una de las dudas más recurrentes de la afición en cada jornada es dónde se puede ver el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Chivas vs Pachuca NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Rebaño Sagrado son exclusivos de Amazon Prime Video. No obstante, podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el debut rojiblanco en el Clausura 2026.