Este sábado el Club Deportivo Guadalajara hará su debut en el Torneo Clausura 2026 frente a los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 1, a disputarse en la cancha del Estadio Akron.

Luego de concluir el entrenamiento vespertino de este viernes, el técnico de nuestras Chivas consideró solo a 21 futbolistas con los que tratará de arrancar con el pie derecho el Torneo Clausura 2026.

Para este compromiso, Gabriel Milito podrá contar con sus nuevos elementos, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, así que este sábado podrías hacer su presentación con la camiseta rojiblanca.

Cabe mencionar que Diego Campillo y Rubén “Oso” González están en la fase final de sus procesos de readaptación, mientras que Gilberto Sepúlveda tiene un esguinse en el tobillo izquierdo el cual presentó en el cotejo amistoso contra Leones Negros.

La convocatoria de Chivas vs. Pachuca

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Ángel Chávez

– Miguel Tapias

– José Castillo

– Bryan González

– Luis Romo

– Omar Govea

– Samir Inda

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín