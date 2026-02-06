El buen momento de Chivas apunta a mantenerse este viernes cuando el Rebaño Sagrado visite a Mazatlán en un duelo que podría ser tristemente histórico, al tratarse del último partido que la franquicia sinaloense disputará antes de ser vendida al Atlante. Aun así, Gabriel Milito y su cuerpo técnico no quieren caer en excesos de confianza y preparan el compromiso con total seriedad, conscientes de que cualquier descuido puede costar caro.

El estratega argentino tiene perfectamente definido a su once inicial, al punto de no haberlo modificado ni una sola vez en los cuatro partidos que van del torneo. Sin embargo, las convocatorias sí han presentado ligeros ajustes, y en la previa del duelo ante Mazatlán llamó la atención que Milito incluyera a varios futbolistas que prácticamente no han tenido participación en jornadas anteriores.

Gabriel Milito explicó por qué no juega Hugo Camberos.

Entre los nombres que destacan están Miguel Tapias, quien no ha disputado un solo minuto en el Clausura 2026, así como Hugo Camberos y Miguel Gómez, que apenas registran cinco y 42 minutos de juego respectivamente en lo que va del certamen. Aun así, los tres hicieron el viaje y estarán disponibles en la banca para el partido de esta noche, pese a que, por ahora, no parecen estar entre las principales opciones de confianza para Milito.

Habrá que ver hasta qué punto el técnico rojiblanco decide abrirles más espacio, especialmente en el caso de Hugo Camberos. El joven es considerado una de las grandes joyas de la cantera de Chivas y ha mostrado un potencial enorme, aunque por el momento ese talento parece estancado en la banca desde la llegada de Gabriel Milito, sin recibir las oportunidades que muchos consideran necesarias para su desarrollo.

Gilberto Sepúlveda es el único descartado de Chivas ante Mazatlán

Para el compromiso de este viernes, Gabriel Milito contará prácticamente con plantel completo, siendo Gilberto Sepúlveda el único futbolista descartado. El defensor continúa con su proceso de recuperación tras el fuerte esguince de tobillo sufrido en la pretemporada, una lesión que lo sacó de circulación justo cuando comenzaba a ser considerado como opción de recambio por el estratega argentino.