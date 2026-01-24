Chivas vive un inicio perfecto en el Clausura 2026, con tres triunfos en tres partidos y un nivel de juego tan alto que varios de sus futbolistas llamaron la atención de Javier Aguirre para la Selección Mexicana. Sin embargo, tras la pausa por el Tri, ahora toca enfocarse en la visita a Atlético San Luis, un partido que le ha generado más de un dolor de cabeza a Gabriel Milito por los distintos inconvenientes que enfrenta para definir su alineación.

Y es que, además de la baja de ocho jugadores por el llamado a la Selección Mexicana, Milito tiene una duda clave en la zaga: quién será el titular como central por derecha. El estratega argentino debe decidir entre devolverle el puesto a Diego Campillo, ya recuperado de su lesión, o mantener a Daniel Aguirre, quien ha tenido un arranque de torneo sobresaliente.

Daniel Aguirre fue protagonista en el partido entre Chivas vs. Pachuca

Daniel Aguirre ha respondido con creces a la confianza del cuerpo técnico, aportando goles y asistencias ante Pachuca y Querétaro, respectivamente. Sin errores defensivos que justifiquen enviarlo a la banca, lo más lógico sería mantenerlo en el once inicial. No obstante, el talento de Diego Campillo es innegable, y su ausencia no se debió a un bajón de nivel, sino únicamente a una lesión.

Ante este escenario, una posible solución para el partido contra San Luis sería darle descanso a Luis Romo tras su actividad y viaje con la Selección Mexicana, y reubicar a Campillo en la media cancha. De esta forma, Aguirre podría mantenerse en la posición que parece haberse ganado, además de que el experimento le serviría a Milito pensando en una eventual Liguilla, donde Romo podría volver a ausentarse por llamados al Tri.

Gabriel Milito podría pensar en otros ajustes en la alineación contra San Luis

Más allá de la defensa, el posible desgaste físico de los jugadores que estuvieron con la Selección Mexicana podría obligar a Gabriel Milito a realizar otros ajustes. Fernando González aparece como opción para volver a la media cancha en lugar de Brian Gutiérrez, mientras que Campillo, Aguirre o incluso Hugo Camberos podrían pelear por el lugar de Richard Ledezma, en un partido donde la rotación podría ser clave para mantener el gran momento del Guadalajara.