Así como aficionados, varios periodistas tampoco están soportando el gran momento futbolístico que vive el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 bajo el mando de Gabriel Milito.

Entre ellos Carlos Guerrero, peridiodista de Azteca Deportes, quien en X cargó con que en Verde Valle todo es felicidad tras el paso perfecto de Chivas en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

“Del campeón de aeropuertos ha nacido el campeón de 3 jornadas. No imagino cómo estarían con un tricampeonato”, escribió el comunicador en alusión a los títulos que recientemente ganó el América con André Jardine.

Cabe mencionar que son más los aficionados del conjunto de las Águilas los que no están aguantando el gran momento del Rebaño Sagrado, pues su equipo no la está pasando nada bien en la campaña, ubicándose después de tres fechas disputadas en la antepenúltima posición de la tabla general.

En cambio el Club Deportivo Guadalajara, comanda la tabla de clacificación con nueve puntos, producto de sus victorias ante los Tuzos del Pachuca, Bravos de Juárez y Querétaro.

Carlos Guerrero no soporta el gran momento de Chivas

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El Rebaño Sagrado volverá a la actividad el sábado 31 de enero cuando se enfrenten en calidad de visitante al Atlético de San Luis, dentro de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, a disputarse a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.