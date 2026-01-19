La primera concentración de la Selección Mexicana en el 2026 inició el domingo pasado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con los 27 futbolistas, ocho de ellos del Club Deportivo Guadalajara para enfrentar a Panamá y Bolivia de cara a la Copa del Mundo.

Cada futbolista fue llegando en el trancurso de la tardel del domingo para iniciar los entrenamientos este lunes bajo las órdenes de Javier Aguirre para definir los últimos lugares en la lista final del TRI para el Mundial de 2026.

Para estos dos duelos amistosos, el “Vasco” Aguirre llamó a tres delanteros y dos de ellos son: Ángel Sepúlveda y Armando González, de manera que la cuenta de Chivas en inglés compartió una fotografía de ellos en el entrenamiento de la Selección Mexicana y con un contundente mensaje.

“¡Una potencia ofensiva para el club y el país! (Ambos muchachos juegan para nosotros, por cierto”, escribió el Rebaño Sagrado en la foto donde se les ve atentos a las posibles indicaciones del cuerpo técnico del representativo azteca.

La foto de Ángel Sepúlveda y Armando González en el entrenamiento de la Selección Mexicana.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia?

El primer partido de la Selección Mexicana en el 2026 será el jueves 22 de enero ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el encuentro contra Bolivia se llevará a cabo el domingo 25 del presente mes en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, a las 13:00 horas.