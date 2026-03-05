Armando González ha dejado de ser una promesa en el mundo del futbol para convertirse en una realidad, por lo que sus éxitos dentro de la cancha con Chivas comienzan a reflejarse fuera del terreno de juego y así lo presumió en redes sociales.

Es cierto que la Hormiga se mantiene enfocado al cien por ciento en su carrera futbolística, alejándose de los escándalos e indisciplinas; sin embargo, su consolidación como delantero del Guadalajara y como uno de los mejores goleadores de la Liga MX han comenzado a abrirle las puertas a convenios con importantes marcas comerciales.

Es por eso que este jueves se dio a conocer un nuevo video de la empresa BMW en donde utilizó al atacante rojiblanco como embajador de su marca, en donde el futbolista reveló que ya maneja un Serie 1 de dicha marca alemana.

La Hormiga es uno de los mejores delanteros de todo el futbol mexicano, por lo que inclusive recibió recientemente una oferta por 20 millones de dólares para aceptar marcharse al CSKA de Moscú, oferta que fue rechazada por el futbolista y su entorno.

¿Cuánto cuesta el nuevo automóvil de la Hormiga González?

Según la página de BMW en México, la gama de precios del Serie 1 oscilaría entre los 822 mil 900 pesos en las versiones más austeras, mientras que la versión de lujo alcanza el millón 315 mil 400 pesos.

Futuro de la Hormiga se decidirá después del Mundial

Armando González tiene la esperanza de mantenerse en gran nivel y con ello ser contemplado para la próxima Copa del Mundo, en donde diversos reportes aseguran que escuchará ofertas para cumplir el sueño de irse a Europa después de dicha competencia, aunque siempre buscando su beneficio deportivo.