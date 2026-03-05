El Clausura 2026 es un torneo atípico debido a las condiciones que se pactaron para este semestre, en donde Chivas se verá obligado a abandonar el Estadio Akron para la Liguilla debido a las órdenes de la FIFA para la Copa del Mundo, por lo que el plan es mudarse al Estadio Jalisco para dicha instancia.

Hay que recordar que el inmueble de la Calzada Independencia no tiene un único dueño, sino que es propiedad de la Asociación Civil Clubes Unidos de Jalisco, en donde cada institución tiene un porcentaje de responsabilidad, en donde el Guadalajara es el equipo con más porcentaje.

Sin embargo, el comunicador Raymundo González reveló este jueves que se acaba de realizar un cambio de administración, ya que el inmueble era administrado por gente del chiverío, en concreto por Arturo Gálvez, quien funge como cabeza de aspectos jurídicos en la escuadra rojiblanca.

Según dicho reporte, ahora el rumbo del Estadio Jalisco pasará a manos de Leones Negros, quienes realizarían una inversión para cambiar el césped de la cancha, aunque eso sería hasta que termine la actividad del Clausura 2026.

“El día de hoy fue anunciado por Clubes Unidos de Jalisco que es el responsable de administrar el Estadio Jalisco el cambio de administración y ahora le toca a Leones Negros en la persona de Alberto Castellanos tomar las riendas y la deja Chivas, que era el presidente Arturo Gálvez.

“De las primeras grandes obras que se harán, es que en verano van a levantar la cancha del Jalisco que tiene 40 años que no se levanta en serio y tendrá un costo de 20 millones de pesos“, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Chivas podrá jugar la Liguilla en el Estadio Jalisco?

Independientemente de quién administre el inmueble, el Guadalajara aún tiene acciones activas en la sociedad, por lo que puede seguir haciendo uso del recinto, por lo que no habría impedimento alguno para jugar en su antigua casa la Fase Final del Clausura 2026.