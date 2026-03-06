Faltan menos de 100 días para que la Selección Mexicana debute ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por tercera vez en su historia. Mientras Chivas espera no perder una gran cantidad de jugadores, Marco Fabián dio de qué hablar debido a que afirmó Raúl Rangel no solo debe ser titular, sino que Guillermo Ochoa tiene que estar en la próxima convocatoria final.

Desde que Javier Aguirre se convirtió en el técnico para la Copa del Mundo 2026 el Tri no termina ni de atacar ni de defender. Son muchas las dudas que hay al momento defender ante cualquier tipo de nivel, mientras que al momento de atacar la situación no termina de definirse porque se generan pocas jugadas de gol.

En medio de este contexto, uno de los puestos que el Vasco habría definido quién sería el titular es el de la portería debido a que pasan los partidos y Raúl Rangel sigue siendo el elegido. Marco Fabián, exjugador de Chivas, apoya esta decisión, pero pide que Guillermo Ochoa vaya a la cita mundialista.

Raúl Rangel sería el portero titular en el Tri. (Foto: IMAGO7)

“Memo tiene que estar (en el Mundial) por muchas cuestiones, sigue demostrando que es un gran jugador, un gran portero, pero yo creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón. Es difícil poder elegir alguno, yo creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre cuando comience el Mundial, pero yo creo que en este momento me iría por el Tala”, expresó el exjugador del Guadalajara en Fox Sports.

¿Cuándo volverá a tener acción Raúl Rangel con Chivas?

El próximo partido de Chivas y de Raúl Rangel será el siguiente fin de semana cuando el Guadalajara enfrente a Atlas por el Clausura 2026. El partido por la jornada 10 del Clausura 2026 se llevará a adelante en el Estadio Jalisco desde las 19:00 del Centro de México.