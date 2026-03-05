Chivas se enfrentará este sábado al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco en uno de los partidos más esperados de la jornada, pues se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío, la rivalidad más longeva del futbol mexicano. Para este encuentro el Guadalajara llega como favorito por su posición en la tabla y por el nivel mostrado en el torneo, algo que el propio entrenador de los Zorros, Diego Cocca, parece tener muy claro… al grado de que ya comenzó a lanzar quejas antes del partido.

Y es que, a pesar de que Atlas viene de ganar su compromiso de media semana ante Xolos de Tijuana, el entrenador argentino señaló que existe un supuesto “calendario a modo” que beneficia al Rebaño Sagrado. Según su argumento, el hecho de que Chivas no haya jugado a mitad de semana les dará una ventaja física importante, ya que los rojinegros llegarán con menos descanso tras disputar su encuentro reciente.

Sin embargo, la razón por la que Chivas no disputó la Jornada 9 es conocida por todos: el Estadio Akron fue utilizado para el partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, lo que obligó a posponer el duelo ante León para dentro de dos semanas. Aun así, Cocca insistió en que el Guadalajara tendrá una “ventaja deportiva”, mientras que su equipo, según sus propias palabras, solo intentará hacer las cosas lo mejor posible en el clásico.

En sus declaraciones incluso se percibió cierto tono de amargura por parte del técnico argentino, quien se mostró incómodo con la situación a pesar de haber ganado el partido de este miércoles. Sin embargo, la verdadera diferencia entre ambos equipos parece estar más en el plantel y en el momento futbolístico que atraviesan, por lo que el resultado del sábado terminará definiéndose en la cancha y no en el calendario.

Atlas también lamentó la expulsión de Rodrigo Schlegel, quien le dio un codazo a un rival

Otro de los temas que generó molestia en el Atlas fue la expulsión de Rodrigo Schlegel en los minutos finales del partido ante Xolos. El defensor rojinegro lanzó un codazo en el rostro a un jugador rival, acción que provocó su segunda tarjeta amarilla y, por consecuencia, su expulsión del encuentro.

Esta situación significa que Schlegel no podrá disputar el Clásico Tapatío, una baja sensible para la defensa rojinegra. Aun así, Diego Cocca consideró que la decisión arbitral fue injusta, e incluso trascendió en redes sociales que el club analizaría presentar una apelación ante la Liga MX, a pesar de que las repeticiones del incidente muestran con claridad el golpe del defensor.