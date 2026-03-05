El Estadio Akron será una de las sedes del Mundial de 2026, un reconocimiento a la modernidad y calidad de uno de los recintos más avanzados de México y de toda América Latina, a apenas 16 años de su inauguración. Ahora, el inmueble que es casa de Chivas podría volver a hacer historia apenas tres años después, ya que existe la posibilidad de que albergue otro torneo mundialista tras una noticia que dio el presidente comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola.

El propio dirigente confirmó recientemente que buscará que México presente su candidatura para organizar el Mundial de Clubes de 2029. Arriola aclaró que todavía no se ha presentado la propuesta oficial, pero aseguró que cuando llegue el momento correspondiente se hará, resaltando además el peso que tiene México dentro de la estructura del futbol internacional y su constante participación en eventos organizados por la FIFA.

En caso de que esta candidatura se concrete y resulte exitosa, todo apunta a que el Estadio Akron sería una de las sedes naturales del torneo, precisamente por ser uno de los recintos más modernos y mejor evaluados del país. Esto también abriría la puerta a un escenario muy especial para Chivas, que podría aspirar a disputar ese torneo internacional si logra clasificarse a través de la Concacaf Champions Cup.

Sin embargo, el escenario internacional sigue siendo uno de los grandes retos pendientes para el Guadalajara, ya que en sus participaciones recientes en torneos de Concacaf el equipo no ha logrado cumplir con las expectativas de la institución. Por ello, el primer objetivo deportivo sería claro: alcanzar una Final de Liga MX para asegurar su lugar en la Concachampions y posteriormente pelear por el título que otorgue el boleto al Mundial de Clubes.

Chivas podría calificar a la Concacaf Champions Club si sigue sumando puntos en Liga MX

El Guadalajara tiene como meta principal llegar a la Final del Clausura 2026, lo que automáticamente le daría el pase a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, también existe otro escenario posible en caso de que el equipo no logre alcanzar esa instancia.

Si clubes como Toluca o Tigres repiten presencia en la Final, uno de los criterios para definir a otro representante sería la tabla de puntos acumulados en la temporada. En ese listado, Chivas actualmente se encuentra en el tercer lugar, solo por detrás de los propios Diablos y de Cruz Azul, por lo que mantener un buen paso en la Liga MX podría ser clave para abrir la puerta al escenario internacional.